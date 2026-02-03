Haberler

Antalya'da "Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik" kampı düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın işbirliğiyle 'Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik' temalı bir kamp programı gerçekleştirilecek. 13-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek bu etkinlik, gençleri medya okuryazarlığı ve dezenformasyonla mücadele konularında bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Antalya'da "Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik" temalı kamp programı gerçekleştirilecek.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi işbirliğinde gençleri medya okuryazarlığı, etik habercilik ve dezenformasyonla mücadele konularında bilinçlendirmek amacıyla yapılacak program, 13-17 Şubat'ta Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda düzenlenecek.

Alanında uzman gazeteciler ve akademisyenlerin oturumlara katılarak çeşitli sunumlar yapacağı kamp, 5 gün sürecek.

Program kapsamında, haber üretim süreçlerinde etik sorumluluk, kriz dönemlerinde doğru iletişim, dijital mecralarda içerik üretirken dikkat edilmesi gereken ilkeler ve yeni medya ortamında ortaya çıkan etik sorunlar konuşulacak.

Dezenformasyona karşı farkındalık oluşturmayı hedefleyen projede, yanlış bilginin bireyler ve toplum üzerindeki etkileri, manipülasyon yöntemleri ve doğru bilginin korunmasının önemi somut örnekler üzerinden işlenecek.

Kız öğrenciler için planlanan yeni dönem kampına 18–29 yaş arası gençler, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden başvurabilecek.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Haftalardır tutuklu bulunan Mert Hakan hakkında karar

Haftalardır tutuklu bulunan Mert Hakan hakkında karar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi

Epstein kayıtları ifşa etti: Trump yakın arkadaşlarının eşleri ile...
Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım

Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''

Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü

Kupada fırtına estiriyorlar: 3'te 3