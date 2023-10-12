Antalya'da medikal malzeme temini için kamu hastanelerinde görevli doktorlar ve tıbbi sekreterle menfaat ilişkisinde olan medikal firma sahipleri ile çalışanları ve rapor çıkartıp SGK'dan da bahse konu medikal ürünlerin ödemelerini tahsil edip vatandaşları dolandırarak kamu zararı oluşturan 3 şahıs tutuklandı.

Antalya'da medikal malzeme operasyonu: 3 tutuklama

ANTALYA - Antalya'da medikal malzeme temini için kamu hastanelerinde görevli doktorlar ve tıbbi sekreterle menfaat ilişkisinde olan medikal firma sahipleri ile çalışanları ve rapor çıkartıp SGK'dan da bahse konu medikal ürünlerin ödemelerini tahsil edip vatandaşları dolandırarak kamu zararı oluşturan 3 şahıs tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Rüşvet" suçlarına yönelik operasyon başlattı. Operasyon çerçevesinde medikal firma sahipleri ve çalışanları tarafından medikal malzeme temini için kamu hastanesinde görevli doktorlarla irtibatlı olarak rapor çıkartan, hastanede bu işlemleri yapan doktorlar ve tıbbi sekreterler ile menfaat ilişkisi içerisinde olan, Sosyal Güvenlik Kurumundan bahse konu medikal ürünlerin ödemelerini tahsil ederek vatandaşları dolandıran, ayrıca kamu zararı oluşturdukları tespit edilen 25 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.