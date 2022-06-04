Marketteki silahlı soygun güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

Marketteki silahlı soygun güvenlik kamerasına yansıdı Antalya'nın Alanya ilçesinde bir zincir marketteki soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı. Antalya'nın Alanya ilçesinde bir zincir marketteki soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saray Mahallesi Kemal Reisoğlu Caddesi'ndeki bir zincir markete akşam saatlerinde gelen yüzü cerrahi maskeli kişi, silah tehdidiyle kasiyerleri etkisiz hale getirdi. Marketteki iki kasadan 2 bin 600 lira parayı cebine dolduran şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kamera kayıtlarını inceleyerek kimliğini belirlediği B.K'yi (29) evinde kısa sürede yakaladı. Güvenlik kamerasına yansıyan soygun anı görüntülerinde, marketin kasa bölümüne geldiğinde silahını çekerek kasiyerleri etkisiz hale getiren şüphelinin, açtırdığı kasalardan parayı aldıktan sonra yaya olarak kaçışı yer alıyor. AA / Mustafa Kurt - Güncel Güncel Haberler

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