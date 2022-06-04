Marketteki silahlı soygun güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marketteki silahlı soygun güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Mustafa Kurt - Güncel
 - Güncelleme:
Marketteki silahlı soygun güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir zincir marketteki soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir zincir marketteki soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Saray Mahallesi Kemal Reisoğlu Caddesi'ndeki bir zincir markete akşam saatlerinde gelen yüzü cerrahi maskeli kişi, silah tehdidiyle kasiyerleri etkisiz hale getirdi.

Marketteki iki kasadan 2 bin 600 lira parayı cebine dolduran şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kamera kayıtlarını inceleyerek kimliğini belirlediği B.K'yi (29) evinde kısa sürede yakaladı.

Güvenlik kamerasına yansıyan soygun anı görüntülerinde, marketin kasa bölümüne geldiğinde silahını çekerek kasiyerleri etkisiz hale getiren şüphelinin, açtırdığı kasalardan parayı aldıktan sonra yaya olarak kaçışı yer alıyor.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title