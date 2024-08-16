Antalya'da makilik yangını söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde makilikten ormanlık alana, zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nebiler Mahallesi Köseler mevkisinde bulunan makilik alandaki iki ayrı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alan ile zeytin ve narenciye bahçelerine sıçradı.

Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler, kendi imkanlarıyla ilaçlama motoru ve traktörlerle yaptı.

İhbar üzerine yangın bölgesine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 4 itfaiye aracı ve 2 su tankeriyle müdahale ettiği yangın, yakındaki seralara sıçramadan yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında yaklaşık 70 dönüm alan ile seraları sulamakta kullanılan hortumlar da zarar gördü.