Antalya'da Makaslı Saldırı: Ukraynalı Kadın Yaralandı
Alanya'da kaldırımda yürüyen Ukraynalı A.H., 27 yaşındaki A.T. tarafından yumrukla saldırıya uğradıktan sonra makasla yaralandı. A.T. adliyeye sevk edilirken, A.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
MAKASLA SALDIRMIŞ
Antalya'nın Alanya ilçesinde, kaldırımda yürüyen Ukraynalı A.H. adlı kadına yumruk atıp, kesici aletle yaralayan A.T. (27) polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırıyı makasla gerçekleştirdiği belirlenen A.T.'nin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. A.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel