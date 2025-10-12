Haberler

Antalya'da Mahsur Kalan İki Arkadaş İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Antalya'da Mahsur Kalan İki Arkadaş İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Antalya'da balık tutmak için falezlerden inen Kubilay F. ve arkadaşı İsmet F., kayalıklarda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ikilinin sağlık durumu iyi.

ANTALYA'da balık tutmak için çıktıkları falezlerin alt kısmında yer alan kayalıkta mahsur kalan Kubilay F. ile arkadaşı İsmet F., itfaiye ekibinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'ndeki falezlerde meydana geldi. Kubilay F. ile arkadaşı İsmet F., balık tutmak için falezlerden inip bir kayanın üzerine çıktı. Bir süre burada vakit geçiren iki arkadaş, havanın kararmasıyla bulundukları yerden çıkamayınca ilk olarak arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşları da Kubilay F. ile İsmet F'yi. yukarı çıkaramayınca, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, falezlerden inerek, kayalıkta mahsur kalan Kubilay F. ile İsmet F.'nin yanına ulaştı. Burada ikiliyi halatla bağlayan itfaiye ekibi, Kubilay F. ile İsmet F.'yi güvenli bölgeye çıkardı. Kubilay F. ile İsmet F.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

'KAYA YUKARIDA KALDIĞI İÇİN ÇIKAMADIK'

Balık tutmak için falezlerden inerek kayalığın üzerine çıktıklarını belirten Kubilay F., "Balık tutmak için aşağıya indik. Orada en uçta olan kayanın üzerine çıktık. Bir süre sonra geri dönmek istedik ama bulunduğumuz kaya diğer kayaya göre altta kaldığı için diğerinin üzerine atlayamadık. Aralarındaki boşluk yaklaşık 2,5 metre kadar vardı. İtfaiye geldi ve bizi bulunduğumuz yerden kurtardı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
