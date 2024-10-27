Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Mahsur Kalan Genç Kurtarıldı

Antalya'da Mahsur Kalan Genç Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde deniz manzarasını seyretmek için kayalıklara tırmanan 26 yaşındaki Nurettin Mücahit Akdoğan, mahsur kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı ve sağlık durumu iyi durumda.

Antalya'da deniz manzarasını seyretmek için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.

Konyaaltı ilçesinde sahilin yakınındaki kayalıklara tırmanan Nurettin Mücahit Akdoğan (26) mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve AFAD ekipleri, halatlar yardımıyla ulaştıkları Akdoğan'ı kurtardı.

Yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Akdoğan, yürüyerek bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel

Konyaaltı Kurtarma Güvenlik antalya 3-sayfa Sağlık Güncel Doğa

İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı

İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Onlarca yaralı var

 Bomba iddia: AK Parti yönetimi asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasını istiyor

İşte AK Parti yönetiminin düşündüğü asgari ücret rakamı

 Kılıçdaroğlu 356 gündür kullandığı 2 makam aracını CHP'ye iade etti

Kılıçdaroğlu'nun 356 günlük çifte makam aracı keyfi sona erdi
Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak

Dünyaca ünlü otomotiv devi Türkiye'de fabrika kuracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Real Madrid Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ahmet Çakar canlı yayın kazası nedir, ne yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.