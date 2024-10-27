Antalya'da Mahsur Kalan Genç Kurtarıldı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde deniz manzarasını seyretmek için kayalıklara tırmanan 26 yaşındaki Nurettin Mücahit Akdoğan, mahsur kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı ve sağlık durumu iyi durumda.
Antalya'da deniz manzarasını seyretmek için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.
Konyaaltı ilçesinde sahilin yakınındaki kayalıklara tırmanan Nurettin Mücahit Akdoğan (26) mahsur kaldı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve AFAD ekipleri, halatlar yardımıyla ulaştıkları Akdoğan'ı kurtardı.
Yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Akdoğan, yürüyerek bölgeden uzaklaştı.