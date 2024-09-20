Antalya'da Mağdur Polisler 45 Dakikada Kurtarıldı

ANTALYA'da şüpheli ölüm olayına gittikleri binada bindikleri asansörde 6'ncı katta mahsur kalan polisler, 45 dakikalık çalışmasıyla çıkarıldı.

Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 565 Sokak'taki 8 katlı apartmanın en üst katında oturan Fatma Evyapan'dan haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde kontrol için eve geldi. Evyapan kapıyı açmayınca, yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, balkondan eve girip kapıyı açtı. İçeri giren sağlık ekibi, Fatma Evyapan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Adrese cinayet büro amirliği, suç araştırma ve olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı.

45 DAKİKADA ÇIKARILDI

Polis ekipleri, çalışmalarını tamamladıktan sonra saat 14.00 sıralarında 8'inci kattan asansöre bindi. Asansör 6'ncı kata geldiği sırada arızalandı. Ekipler asansördeki butona basarak yardım istedi. Binada oturanlar fren sistemi kilitlenen asansörü çalıştıramadı. Bir vatandaş üst katta kapısı açılan asansörün iç sürgü kapısının kablosunu kopartıp, polislerin rahat nefes alabilmesini sağladı. Binaya itfaiye ve asansör firması çalışanları çağrıldı. Gelen ekipler, 45 dakikalık çalışmayla mahsur kalan polisleri asansörden çıkardı. Bu sırada bazı kişiler, polislere su verdi.

Hayatını kaybeden Fatma Evyapan'ın cenazesi, merdivenden indirilip cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu sırada apartman girişindeki Evyapan'ın yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.