Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Madde Bağımlısı Trafiği Tehlikeye Attı

Antalya'da Madde Bağımlısı Trafiği Tehlikeye Attı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir madde bağımlısı, ana yolda yürüyerek trafiği tehlikeye soktu. Araçların uyarılarına rağmen yolda ilerleyen kişi, olayın ardından gözden kayboldu.

ANTALYA'da ana yolda yürüyen madde bağımlısı, trafiği tehlikeye attı. Araçların uyarılarına aldırış etmeyen kişi, dakikalar boyunca yolda yürüdü.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Köroğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde otomobiller seyir halinde olduğu sırada, kimliği belirsiz madde bağımlısı bir kişi, araçların üzerine yürüdü. Otomobillerin selektör yapıp, kornaya basmasıyla kenara çekilen madde bağımlısı, dakikalar boyunca ana yol üzerinde yürümeye devam etti. O anlar kameraya yansıdı. Yol üzerinde uzun süre yürüyen madde bağımlısı daha sonra gözden kayboldu.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Muratpaşa Antalya

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor

Milyonların gözü Erdoğan'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada kritik bir başlık var

 Narin'in ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşım yapıp hemen sildi

Narin'in ağabeyinden kafa karıştıran hareket! Art arda 3 paylaşım yapıp hemen sildi

 Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı

İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uygulamışlar
Altın fiyatları ABD'den gelecek kritik verilere odaklandı

Altın gözünü 45 yılın zirvesine dikti! Kritik veri bekleniyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyfi Birbir intihar mı etti, öldü mü? 28 Ekim Müge Anlı Seyfi Birbir olayı nedir? Bahar yeni bölüm yayınlanacak mı? 29 Ekim'de Bahar var mı? 29 EKİM EMEKLİ İKRAMİYESİ 5 BİN TL | 29 Ekim'de ikramiye var mı, ne zaman yatacak? BALLON D'OR ADAYLARI 2024 | Ballon d'Or'un 2024 adayları kimler? Rafa Silva 11'de var mı? Beşiktaş muhtemel 11 açıklandı mı? (Galatasaray- Beşiktaş derbisi) Onur Büyüktopçu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Onur Büyüktopçu kaç yaşında, nereli? Onur Büyüktopçu biyografisi! Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı muhtemel 11'ler! Derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! Cumhuriyet ile ilgili anlamlı, duygusal, görselli mesajlar! Gökhan Günaydın kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Gökhan Günaydın kaç yaşında, nereli? Gökhan Günaydın biyografisi! BALLON D'OR 2024 ÖDÜL TÖRENİ ne zaman, saat kaçta? Ballon D'or ödül töreni canlı izle! İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 28-29 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler…
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.