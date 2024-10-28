Antalya'da Madde Bağımlısı Trafiği Tehlikeye Attı

ANTALYA'da ana yolda yürüyen madde bağımlısı, trafiği tehlikeye attı. Araçların uyarılarına aldırış etmeyen kişi, dakikalar boyunca yolda yürüdü.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Köroğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde otomobiller seyir halinde olduğu sırada, kimliği belirsiz madde bağımlısı bir kişi, araçların üzerine yürüdü. Otomobillerin selektör yapıp, kornaya basmasıyla kenara çekilen madde bağımlısı, dakikalar boyunca ana yol üzerinde yürümeye devam etti. O anlar kameraya yansıdı. Yol üzerinde uzun süre yürüyen madde bağımlısı daha sonra gözden kayboldu.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,