Antalya'da lösemili çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Antalya ofisi tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Antalya ofisi tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

Muratpaşa ilçesinde bir otelde düzenlenen programda konuşan LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki hastalar için ivedilikle harekete geçtiklerini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından LÖSEV gönüllülerinin yardım çalışmalarına katıldığını belirten Ünver, "Yaraları sarmak için hemen harekete geçtik. Depremin ikinci gününde bölgeye tırlarımızla girmeyi başardık. Deprem bölgesine giden ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olduk. Oradaki hastalarımıza, bağışçılarımız adına tek tek yardımlarımızı götürdük." diye konuştu.

Deprem bölgesinde birçok hastanenin de zarar gördüğünü anımsatan Ünver, hastaların LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesine ve diğer illere naklini yaptıklarını aktardı.

Ünver, bu kapsamda depremin ilk gününden bu yana emek veren çalışanlara ve gönüllülere teşekkür etti.

Öte yandan Ünver, hastalara ulaşmak adına LÖSEV bünyesinde yer alan her bir ferdin sorumluluk alması gerektiğine değinerek, şöyle konuştu:

"Hastalarımızın diğer hastalara ulaşabilmemiz için bir köprü olmasını bekliyoruz. Son yıllarda yetişkin hastalara da hizmet veriyoruz. Ancak bu Türkiye genelinde bilinmiyor. Sadece lösemili ve kanser hastası çocuklara hizmet verdiğimiz düşünülüyor. Lütfen siz de LÖSEV'in genişleyen bu çalışmalarını bütün hastalara ulaştırın. Bu hizmetlerden faydalansınlar."

Konuşmaların ardından Ünver, ailelerle ve çocuklarla sohbet etti.

Etkinlik, iftarın ardından Hacivat-Karagöz ve sihirbaz gösterisiyle sona erdi.