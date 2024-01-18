Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Lokanta ve Restoranlarda Fiyat Listesi Denetimi

Güncelleme:
Abone Ol

Antalya'da belediye ekipleri lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin giriş kapısı ve masalarına fiyat listelerinin konulmasıyla ilgili denetim gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, işletmelerin fiyat listesini iş yerine asmakla yükümlü hale getirilmesi üzerine çalışma başlattı.

Antalya'da belediye ekipleri lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin giriş kapısı ve masalarına fiyat listelerinin konulmasıyla ilgili denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, işletmeler, hizmetin özelliği ve tüketiciye sunuluş biçimine göre fiyat listesini iş yerine asmakla yükümlü hale getirilmesi üzerine "Fiyat Etiketi Yönetmeliği" kapsamında sorumluluk alanında bulunan işletmelere yönelik çalışma başlattı.

Zabıta ekipleri denetimlerde lokanta, restoran, pastane gibi işletmelerin giriş kapılarında ve masalarında fiyat listesinin görünür şekilde olup olmadığı inceledi.

Ekipler, müşterilerin kimseyle temas kurmadan fiyatları görebilmesini sağlayan uygulamaya uymayan veya uygunsuzluk tespit edilen işletmeler uyarılırken, asılan veya masaya bırakılan liste fiyatlarının kasa fiyatıyla uyuşup uyuşmadığı da kontrol etti.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü Zabıta Amiri Volkan Sönmez, Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Ocak itibarıyla lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koymasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

Bu kapsamda sorumluluk alanlarında denetimlere aralıksız devam ettiklerini belirten Sönmez, "Esnafımızın fiyat listesini vatandaşlarımızın görebileceği şekilde kapı girişlerinde ve masalarda fiyat etiketlerini bulundurması gerekiyor. Esnafımızdan bunları ivedilikle tamamlamasını talep ettik." dedi. ???????

Kaynak: AA / Güncel

Zabıta Dairesi Başkanlığı Antalya Zabıta Yerel Haberler Belediye Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sakla Beni CANLI İzle! Star TV Sakla Beni 12. Bölüm HD CANLI izleme linki! Mandıra Filozofu İstanbul filmi oyuncuları kim? Mandıra Filozofu İstanbul konusu, oyuncuları ve Mandıra Filozofu İstanbul özeti! Mandıra Filozofu İstanbul nerede çekildi? Mandıra Filozofu 1,2 ne zaman çekildi? Mandıra Filozofu hangi yılda, hangi şehirde, hangi köyde çekildi? AK Parti belediye başkan adayları tam liste! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti adayları kimler? Mandıra Filozofu konusu ne? Mandıra Filozofu oyuncuları kimler? Mandıra Filozofu nerede çekildi? Müfit Can Saçıntı öldü mü? Müfit Can Saçıntı yaşıyor mu? Müfit Can Saçıntı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Müfit Can Saçıntı'ın hayatı ve biyografisi! Aldatmak canlı izle! 18 Ocak ATV Aldatmak 54. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle! 19 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 19 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! AK Parti Zonguldak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Zonguldak Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Yozgat adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Yozgat Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Van adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Van Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Uşak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Uşak Belediye başkan adayı kim oldu 2024?arti Uşak Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Tunceli adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Tunceli Belediye başkan adayı kim oldu 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title