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Antalya'da Litvanyalı Turist Tatil Yaparken Hayatını Kaybetti

Antalya'da Litvanyalı Turist Tatil Yaparken Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 43 yaşındaki Litvanyalı turist, otelde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde fenalaşan Litvanyalı turist, hastanede yaşamını yitirdi.

Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Litvanyalı Robert İlkevic (43) lobide otururken fenalaştı.

Personelin ihbarı üzerine otele 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İlkevic, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Turistin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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