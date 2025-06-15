Antalya'da LGS Sınavı Velileri de Heyecanlandırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 8'inci sınıf öğrencileri için düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi sınavı başladı. Öğrenciler kadar velilerin de heyecanlı olduğu gözlemlendi. Sınav öncesinde aileler, çocuklarıyla birlikte okul önünde beklerken, eğitim sisteminin rekabeti ve liselerin farklarının çocuklar üzerindeki etkileri üzerine görüş bildirdiler.

Antalya'da LGS sınavı öğrenciler kadar velileri de heyecanlandırdı

ANTALYA - Antalya'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav başladı. Sınav öncesi öğrenciler kadar velilerin de heyecan yaşadığı gözlendi.

Antalya'da 8. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Saat 10.45'te sona erecek ilk oturumun ardından ikinci oturum saat 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek.

Öğrenciler kadar veliler de heyecanlıydı

Antalya'da belirlenen okullarda sınava girecek olan öğrenciler aileleri ile saatler öncesinden okul önüne gelerek beklemeye başladı. Sınavın başlangıç saatini okul önünde çocukları ile birlikte bekleyen velilerinde bir hayli heyecanlı olduğu görüldü. Saat 09.00'da kapıların açılması ile birlikte sınav belgeleri ile birlikte okuldaki görevliler tarafından uyarı, bilgilendirme yapılan öğrenciler sınıflara alındı. Çocuğunu sınav için Aldemir- Atilla konuk Anadolu Lisesi'ne getiren velilerden Hakim AK, "Oğlumuzu bütün veliler gibi sınava getirdik. Onlar kadar bizde heyecanlıyız. İnşallah bütün öğrencilerimiz başarılı bir sonuç alırlar ve istedikleri liseyi kazanırlar. Lise Üniversite'den önce temel eğitimin verildiği yer olduğu için önemli. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum" dedi.

"Üniversiteye giden yolda önemli"

Kızını sınava getiren Mehmet Kurtel ise, Üniversiteye giden yolda çocukların alacağı eğitimin oldukça önemli olduğunu belirterek, "Kızımızı sınava getirdik bugün, kendisi ve tüm çocuklarımız adına heyecanlıyız. Lisenin önemi artık daha fazla kendisini göstermeye başladı. Üniversiteye giden yolda alacakları eğitimin oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Yarışmacı sistemin çocuklar üzerinde bıraktığı tahribatta oldukça önemli. Liseler arasında bu kadar fark olmasaydı çocuklar yarış içerisinde olup kendilerini psikolojik olarak rahatsız hissetmeye bilirlerdi. Liseler arasında ki farkın denetimin belirli bir seviyeye getirilmesi, her lisenin Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi kalitesinde bir eğitim verdiği günleri umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Herkes doktor, avukat olmak zorunda değil"

Herkesin doktor veya avukat olmak durumunda olmadığını çocukların ortaokul döneminden itibaren mesleklere yönlendirilmesi gerektiğini belirten Kurtel, "Mutlaka eleminasyon olması gerektiğini düşünüyoruz, ama bunun bu kadar hayat memat meselesi olarak ergenlik çağındaki çocukların önünde dağ gibi durması biraz onların da psikolojisini etkilediğini düşünüyorum. Mutlaka eleminasyon olacaktır, fakat kurumlar arasında bu kadar eğitim seviye farkının olmadığı bir eğitim sistemi gayet mümkün. Mühim olan aradaki farkı kapatarak daha iyi, daha verimli bir eğitime çocukları yönlendirmek. Özellikle herkes doktor veya avukat olmak durumunda olmadığını, mesleklere yönlendirmemiz gerektiğini, ortaokul itibariyle meslek seçimleri ile ilgili okul ve kurumların gözlemlerini liyakatli bir şekilde ortaya koymalarını, çocukların meslek liselerine mesleklere yönlendirilmesini yaşayacağımız günleri temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - Güncel
İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaşın sonunda İran'da rejim değişebilir

Netanyahu İran'la ilgili niyetini açıkladı: Savaş bitince değişebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü

Trump'la ikinci görüşme! Erdoğan'ın hem uyarısı hem de teklifi var
İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı

İsrail, yolcu uçaklarını o ülkeye konuşlandırdı
Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri transfer için İstanbul'da

İmza çok yakın! Menajeri transfer için İstanbul'da
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor

İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
İran'dan okkalı misilleme! İsrail'de 'Sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı

İran'dan okkalı misilleme! Halka "Sığınaklara gidin" çağrısı yapıldı
İsrail: İsfahan'da nükleer tesis vurduk

İsrail "Nükleer tesisi vurduk" dedi, İran'dan jet yanıt geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.