Antalya'da LGS Sınavı Velileri de Heyecanlandırdı

Antalya'da LGS sınavı öğrenciler kadar velileri de heyecanlandırdı

ANTALYA - Antalya'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav başladı. Sınav öncesi öğrenciler kadar velilerin de heyecan yaşadığı gözlendi.

Antalya'da 8. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Saat 10.45'te sona erecek ilk oturumun ardından ikinci oturum saat 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek.

Öğrenciler kadar veliler de heyecanlıydı

Antalya'da belirlenen okullarda sınava girecek olan öğrenciler aileleri ile saatler öncesinden okul önüne gelerek beklemeye başladı. Sınavın başlangıç saatini okul önünde çocukları ile birlikte bekleyen velilerinde bir hayli heyecanlı olduğu görüldü. Saat 09.00'da kapıların açılması ile birlikte sınav belgeleri ile birlikte okuldaki görevliler tarafından uyarı, bilgilendirme yapılan öğrenciler sınıflara alındı. Çocuğunu sınav için Aldemir- Atilla konuk Anadolu Lisesi'ne getiren velilerden Hakim AK, "Oğlumuzu bütün veliler gibi sınava getirdik. Onlar kadar bizde heyecanlıyız. İnşallah bütün öğrencilerimiz başarılı bir sonuç alırlar ve istedikleri liseyi kazanırlar. Lise Üniversite'den önce temel eğitimin verildiği yer olduğu için önemli. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum" dedi.

"Üniversiteye giden yolda önemli"

Kızını sınava getiren Mehmet Kurtel ise, Üniversiteye giden yolda çocukların alacağı eğitimin oldukça önemli olduğunu belirterek, "Kızımızı sınava getirdik bugün, kendisi ve tüm çocuklarımız adına heyecanlıyız. Lisenin önemi artık daha fazla kendisini göstermeye başladı. Üniversiteye giden yolda alacakları eğitimin oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Yarışmacı sistemin çocuklar üzerinde bıraktığı tahribatta oldukça önemli. Liseler arasında bu kadar fark olmasaydı çocuklar yarış içerisinde olup kendilerini psikolojik olarak rahatsız hissetmeye bilirlerdi. Liseler arasında ki farkın denetimin belirli bir seviyeye getirilmesi, her lisenin Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi kalitesinde bir eğitim verdiği günleri umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Herkes doktor, avukat olmak zorunda değil"

Herkesin doktor veya avukat olmak durumunda olmadığını çocukların ortaokul döneminden itibaren mesleklere yönlendirilmesi gerektiğini belirten Kurtel, "Mutlaka eleminasyon olması gerektiğini düşünüyoruz, ama bunun bu kadar hayat memat meselesi olarak ergenlik çağındaki çocukların önünde dağ gibi durması biraz onların da psikolojisini etkilediğini düşünüyorum. Mutlaka eleminasyon olacaktır, fakat kurumlar arasında bu kadar eğitim seviye farkının olmadığı bir eğitim sistemi gayet mümkün. Mühim olan aradaki farkı kapatarak daha iyi, daha verimli bir eğitime çocukları yönlendirmek. Özellikle herkes doktor veya avukat olmak durumunda olmadığını, mesleklere yönlendirmemiz gerektiğini, ortaokul itibariyle meslek seçimleri ile ilgili okul ve kurumların gözlemlerini liyakatli bir şekilde ortaya koymalarını, çocukların meslek liselerine mesleklere yönlendirilmesini yaşayacağımız günleri temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.