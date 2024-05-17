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Antalya'da Leyleğin Kurbağa Avı

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Antalya'da bir leyleğin avladığı kurbağa ile beslenmesi fotokapanla kaydedildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatı çeşitliliğini görüntülemek amacıyla fotokapanlar kullanıldı. Leyleğin gagasıyla kurbağayı suya batırıp çıkarması görüntülendi.

Antalya'da bir leyleğin avladığı kurbağa ile beslenmesi fotokapanla kaydedildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğünce yaban hayatı çeşitliliğini görüntülemek için ilin dağlık ve ormanlık bölgelerine fotokapanlar konuldu.

Bu fotokapanlardan biri leyleğin gagasıyla avladığı kurbağayla beslenmesini kaydetti.

Kayıtta, bir su kenarındaki leyleğin gagasındaki kurbağayı suya batırıp çıkarması görülüyor.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından söz konusu görüntü, "Hijyen çok önemli, yıkamadan yer miyim?" ifadeleriyle paylaşıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Hayvanlar Çevre Doğa Güncel Haberler

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