Antalya'da Lastikleri Patlak Bisikletle Gelen Hırsız, 6 Bin TL'lik Bisikleti Çaldı

Lastikleri patlamış eski bisikleti bırakıp, yeni bisikleti alıp kaçan hırsız kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir hırsız, lastikleri patlak bisikletle geldiği iş yerinden yeni bisiklete alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sanayi Mahallesi 2032 Sokaktaki kaportacı dükkanına gelen kimliği belirsiz kişi, iterek getirdiği lastikleri patlamış bisikleti işyerinin yanında bulunan çöp konteynerine dayadıktan sonra, içeride bulunan 20 günlük bisikleti alıp ortadan kayboldu.

Hırsızlık anı çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde şüphelinin saat 19.30 sıralarında iterek getirdiği bisikleti işyerinin bitişiğinde bulunan çöp konteynerinin bıraktığı, yaklaşık 2 saat boyunca çevreyi kontrol ettikten sonra Osman İnal Öz'e ait bisiklete binerek uzaklaştığı görüldü.

"20 gün önce aldı"

Bisikletinin bıraktığı yerde olmadığını gören Osman İnal Öz, dışarıda çöpün yanında bir başka bisikleti görünce çevredeki esnaf arkadaşlarının kendisine şaka yaptığını düşündüğünü belirterek "Şu ana kadar bisikletimden bir haber çıkmayınca polise haber verdim. Güvenlik kamerasında bisikletimin tanımadığım bir kişi tarafından çalındığını gördüm. Bisikletimin yerine de bu bisikleti bırakmış. Bisikletimi 20 gün önce Alanya'daki bayiden 6 bin 750 liraya aldım. Tüm evrakları bisikletimin çantasındaydı. Bisikletimin bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

"Marketten peynir ekmek istemiş"

Şüphelinin, hırsızlık yaptığı iş yerinin yakınındaki bir marketten peynir ekmek istediği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.