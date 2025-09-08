Haberler

Antalya'da Lastiğini Tamir Ederken Hayatını Kaybeden Adamın Üzücü Olayı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, kamyonetinin lastiğini tamir ederken araçların arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Olay, Yunuslar Mahallesi'nde meydana geldi. Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi, ancak müdahale sırasında Öz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yunuslar Mahallesi'nde Hasan Öz'ün (61) evinin bahçesinde lastiğini tamir ettiği kamyonet aniden hareket etti. Öz, kamyonet ile bitişikte park halinde bulunan traktörün arasına sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, Öz'ün sıkıştığı yerde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öz'ün cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
