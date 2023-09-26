Antalya'da kuzenini öldüren sanığın yargılanması devam ediyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bıçakla saldırdığı kuzenini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair yeni bir rapor dosyaya eklendi. Sanığın ailesi ise uyuşturucu kullanımı ve saldırgan davranışları hakkında ifade verdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bıçakla saldırdığı 10 yaşındaki kuzenini öldürüp, teyzesi ve 2 kuzenini de yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yunus E.Ş. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, maktulün babaannesi, babası ve amcası ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesinden gelen yeni rapor dosyaya konuldu.

Tanık olarak dinlenen sanığın annesi Hatice Ş. oğlunun olaydan iki ay önce kendisini evden kovması nedeniyle yaşananları görmediğini söyledi.

Kardeşi Nurten ve çocuklarının oğlunun bakımına yardımcı olduklarını ifade eden Hatice Ş. "Oğlum uyuşturucu kullanıyordu. Bu yüzden AMATEM'e yatırdım. Çip de taktırmak istedim ama o istemedi. Sonrasında uyuşturucu kullanmaya devam ettiğini biliyorum. Olayda yaralanan Tayfun Gebeş ve Ferdi Gebeş uyuşturucu kullanmazlar. Oğluma da uyuşturucu verdiklerine şahit olmadım. Maktul, müştekiler ile oğlum arasında geçen bir tartışmada olmamıştır." dedi.

Sanığın kardeşi Yusuf Ş. ise tedavi görmesine rağmen kardeşinin uyuşturucu kullanmaya devam ettiğini anlattı.

Kardeşinin kendisi için yazdırdığı psikiyatrik ilaçları satıp uyuşturucu aldığını daha sonradan öğrendiklerini belirten Yusuf Ş. "Genelde Yunus E.Ş. saldırgan davranıyordu. Uzun süredir de yanına gidemiyordum. Annemi ve kardeşimi zaman zaman evden kovuyordu. Tedavi altına alınması için mahkemeye müracaat ettik. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk kararı çıktı. Bu kararı öğrendikten sonra daha çok saldırganlaştı." diye konuştu.

Yusuf Ş. sanığın iddia ettiği gibi ilaçlı iğne yapmaları ya da uyuşturucuya alıştırmalarının söz konusu olmadığını belirtti.

Tüm akrabalarından şikayetçi olduğunu ve hepsinin örgütlü olarak suç işlediğini öne süren sanık ise reddiheyet talebinde bulundu.

Sanığın talebi, mahkeme heyeti tarafından reddedilirken, tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

Doğuyaka Mahallesi'nde 15 Mart 2023'te Yunus E.Ş. (30) henüz belirlenemeyen nedenle apartman girişinde kuzenleri Tayfun ve Ferdi Gebeş'i bıçaklayıp daha sonra aynı binadaki bir dairede oturan teyzesi Nurten Gebeş ve 10 yaşındaki kuzeni Alparslan Gebeş'i bıçaklamıştı.

Yaralılardan Alparslan Gebeş hastanede yaşamını yitirmişti.