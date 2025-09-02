Haberler

Antalya'da Kuyumcuya Sahte Altın Satarak Dolandırıcılık Yapan Şüphelilerden Biri Tutuklandı

Antalya'da sahte altın satarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerden A.Y. tutuklanırken, M.S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ilçesindeki bir kuyumcuya sahte altın satıldığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese yapılan baskında, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler A.Y. ve M.S.D. yakalandı.

Şüphelilerin üst aramalarında 3 sahte altın zincir ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
