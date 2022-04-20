Antalya'da kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şüpheliler yakalandı - Haberler

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Antalya'da kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şüpheliler yakalandı

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'da kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şüpheliler yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıkları belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıkları belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kuyumcudan gelen sahte altın ihbarı üzerine harekete geçti.

İhbar yapılan uyumcuya giden ekipler, şüpheli D.G'yi satmaya çalıştığı sahte altınlarla yakaladı.

Ekipler D.G'nin, şüpheli E.A. ile benzer şekilde iki kuyumcuyu daha dolandırmaya çalıştığını tespit etti.

E.A. da gözaltına alındı.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Kepez, Güncel, Haberler

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