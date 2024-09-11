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Antalya'da Kuyumcu Soygunu Girişimi

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kuyumcunun camını kırarak altınları çalmaya teşebbüs eden kişi, iş yeri sahibi ve vatandaşlar tarafından yakalandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, taşla kuyumcunun camını kırarak vitrindeki altınları çalmaya teşebbüs eden kişi, iş yeri sahibince yakalandı.

Çaybaşı Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde bulunan bir kuyumcunun önüne elektrikli bisiklet ile gelen bir kişi havluya sarılı parke taşıyla cama vurmaya başladı.

Altınları çalmaya teşebbüs eden kişiye ilk müdahaleyi dükkanın karşısında oturan iş yeri sahibi Koray Güzel ve komşu esnaflar yaptı.

Kısa sürede etkisiz hale getirilen şüpheli, vatandaşlar tarafından devriye görevinde olan polis memurlarına teslim edildi.

İş yerine hasar veren şüpheli, ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Hırsızlık Muratpaşa Güvenlik antalya Güncel Suç

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