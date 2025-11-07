Haberler

Antalya'da Kuvvetli Yağış Sebebiyle Seralara Zarar

Güncelleme:
Antalya'da etkili olan kuvvetli sağanak ve rüzgar, seralarda hasara yol açtı. Bazı sokaklar su birikintileriyle kaplandı, sürücüler trafikte zorluk yaşadı. Meteoroloji, ani sel ve su baskını riskine karşı uyarıda bulundu.

Antalya'da kuvvetli sağanak ve rüzgar nedeniyle seralarda hasar oluştu.

Kentte etkili olan yağış zaman zaman şiddetini artırarak sağanağa dönüştü.

Sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar sebebiyle kent merkezindeki bazı sokak, cadde ve bulvarlarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, trafikte ilerlerken zaman zaman güçlük çekti.

Bazı kent sakinleri, yağıştan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınırken bazıları da kıyafetleriyle yağıştan korunmaya çalıştı.

Seralar zarar gördü

Demre ilçesi Yaylakaya Mahallesi'ndeki seralar sağanak ve rüzgar nedeniyle hasar gördü.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, zarar gören 4 serada hasar tespit çalışması yaptı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kentin merkez ilçeleri ile Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Paylaşımda kuvvetli yağışın sebep olabileceği ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
