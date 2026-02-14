Haberler

Antalya'da kuvvetli yağış 6 ilçede hasara neden oldu, mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

Güncelleme:
Antalya'da meydana gelen kuvvetli yağış, 6 ilçede su baskınlarına neden oldu. Mahsur kalan hayvanlar kurtarılırken, Alanya'da cami ve mahallede su baskınları yaşandı. Hava sıcaklığı yükseldi ve güneşli günler geri döndü.

Dün kuvvetli yağışın ardından bazı noktalarda su baskınları yaşanan Antalya kent merkezinde, bugün ise güneş yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığının 19 dereceye kadar ulaştığı kentte, güneşli havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'ne geldi. Dün fırtına nedeniyle dalgaların kıyıya kadar ulaştığı sahilde, bugün bahardan kalma gün yaşandı. Sahile gelenlerin bazıları güneşlenirken, bazıları denizde yüzdü, bazıları da kıyıda yürüyüş yaptı. Çocuklar ise dalgalarla oyun oynayıp, günün keyfini çıkardı.

CAMİYİ SU BASTI

Alanya'da etkisini sürdüren yağış Mahmutlar Mahallesi Kılıçarslan Caddesi'ndeki Cami Deresi'nin taşmasına neden oldu. Mahallede ve mahallenin camisinde su baskınları yaşandı. Mahmutlar Muhtarı Ahmet Sönmez, gece saatlerinden bu yana bölgede olduklarını belirterek, "Şu anda Mahmutlar Mahallesi Kılıçarslan Caddesi, Cami Deresi'nin olduğu bölgedeyiz. Dün akşam da gece de buradaydık, gündüz de buradayız. Ama maalesef camimizi su bastı. Derenin acilen açılması gerekiyor" dedi. Mahalle sakinleri de taşkın nedeniyle cadde üzerinde su birikintileri oluştuğunu, bazı alanlarda ulaşımın zorlaştığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
