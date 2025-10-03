Antalya'da Kuvvetli Gök Gürültülü Yağış Uyarısı

Haberler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklediğini duyurarak sel, su baskını, yıldırım ve hortum riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Antalya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
