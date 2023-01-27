Antalya'da kuvvetli fırtına (4) Güncel Haberler HIZI 100 KİLOMETREYİ AŞTIAntalya'da rüzgarın hızı, bazı noktalarda 100 kilometreyi aştı. HIZI 100 KİLOMETREYİ AŞTI Antalya'da rüzgarın hızı, bazı noktalarda 100 kilometreyi aştı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre, rüzgarın hızı; Kemer'de 105, Konyaaltı'nda 85,7, Elmalı ve Finike'de 72, kent merkezinde 71 kilometreye ulaştı. Rüzgarın, kuvvetli yağışla birlikte hızını artırarak bu gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor. Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Konyaaltı Antalya Kemer Güncel Haberler

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