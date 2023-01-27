Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da kuvvetli fırtına (4)

Güncel Haberler

Antalya'da kuvvetli fırtına (4)

HIZI 100 KİLOMETREYİ AŞTIAntalya'da rüzgarın hızı, bazı noktalarda 100 kilometreyi aştı.

HIZI 100 KİLOMETREYİ AŞTI

Antalya'da rüzgarın hızı, bazı noktalarda 100 kilometreyi aştı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre, rüzgarın hızı; Kemer'de 105, Konyaaltı'nda 85,7, Elmalı ve Finike'de 72, kent merkezinde 71 kilometreye ulaştı. Rüzgarın, kuvvetli yağışla birlikte hızını artırarak bu gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.

Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Konyaaltı Antalya Kemer Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title