Antalya'da "Kütüphanede Üretiyorum ve Yiyorum" projesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da "Kütüphanede Üretiyorum ve Yiyorum" projesi

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da 'Kütüphanede Üretiyorum ve Yiyorum' projesi

Antalya'nın İbradı ilçesinde Halk Kütüphanesi, yaz tatilinde öğrencilerin kütüphaneyle bağlarını koparmaması ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesi amacıyla "Kütüphanede Üretiyorum ve Yiyorum" projesi başlattı.

Antalya'nın İbradı ilçesinde Halk Kütüphanesi, yaz tatilinde öğrencilerin kütüphaneyle bağlarını koparmaması ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesi amacıyla "Kütüphanede Üretiyorum ve Yiyorum" projesi başlattı.

İbradı Kaymakamlığı, İbradı Belediyesi ve İbradı Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen projeye kadın ve çocuklar ilgi gösterdi.

Kaymakam Serhat Bağcı'nın da katıldığı projenin tanıtım etkinliğinde ormandan getirilen humuslu toprak ile saksılara çilek ve salatalık fideleri dikildi.

Kütüphane sorumlusu Oğuz Kuru, yaptığı konuşmada, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün bu sene "Kütüphanede Hayat Var" sloganıyla 58. Kütüphane Haftası'nı kutladığını söyledi.

Kütüphanede edebiyat, bilim, sanat ve atölyeler olduğunu İbradı İlçe Halk Kütüphanesi olarak bunlara "Kütüphanede Tarım Var" kısmını da eklediklerini anlatan Kuru, şunları ifade etti:

"Projemizde ürünlerin yetişme evresinde kullanıcılar kütüphaneye sulama ve gübreleme için gelecekler, bu vesileyle de kitaplarla bağlarını koruyacaklar. Bizim için projenin en büyük çıktılarından birisi bu olacak. Proje sonunda ürünleri başarılı şekilde yetiştiren kullanıcılara hediye verilecek."

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Hisarcık Antalya İbradı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title