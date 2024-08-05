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Antalya'da Kuruyan Sulama Kanalı Kötü Koku ve Sinek Yuvası Haline Geldi

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Antalya'da 7 mahallenin sınırları içinden geçen sulama kanalı, aşırı sıcak ve yağış azlığı nedeniyle tamamen kurudu. Kanal dibinde biriken çöp ve bitkiler, kötü koku ve sinek yuvası haline geldi. Mahalle sakinleri çözüm arayışına girdi.

ANTALYA'da 7 mahallenin sınırları içinden geçen sulama kanalı, aşırı sıcak ve yağış azlığı nedeniyle tamamen kurudu. Kanal dibinde biriken çöp ve bitkiler, kötü koku ve sinek yuvası haline geldi.

Antalya'nın doğal su kaynaklarından biri olan Kırkgöz, Düden Şelalesi'ni besledikten sonra denize dökülüyor. Sulama kanallarıyla ilerleyen su, kent merkezinde özellikle Kepez ilçesinde mahalleler arasından ilerleyerek şelale ve denizle buluşuyor. Şelaleye kadar 40 kilometre, şelaleden de denize kadar yaklaşık 10 kilometre ilerleyen su kanallarından biri, tamamen kurudu. Son yıllarda etkili olan kuraklık nedeniyle sulama kanalının dibinde çok az su kaldığı görüldü. 7 mahallenin içinden geçen sulama kanalı kuruduğu için içerisinde çöpler birikti, bitkiler çıktı. Mahalle sakinleri, sinek ve kötü koku nedeniyle durumu muhtarlıklara bildirip, çözüm arayışına girdi.

Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle görüşen mahalleli, ya kanala yeniden su verilmesini ya da temizlik ve bakımının yapılarak kötü görüntü ile kokunun sona ermesini istedi. Çocukluğunun geçtiği Çamlıbel Mahallesi'nde muhtarlık yapan Ramazan Çatal, yüzmeyi öğrendiği sulama kanalının kurumasına üzüldüğünü söyledi. Çatal, "En az 50 yıldır buradan su aktığı biliniyor. Ben dahil mahallenin çocukları buradan akan suda yüzme öğrenmiştir. Kışın yağmur yağınca taşkınlar oluyordu. Kuraklık nedeniyle artık su akmıyor. Sulama kanalı, 7 mahallenin içinden geçiyor. Vatandaş su akmadığı için çöp, sinek ve koku nedeniyle şikayetçi" diye konuştu.

Sulama kanalının temizlenmemesi halinde bölgeye hastalık yayılacağını da belirten Muhtar Ramazan Çatal, yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.

Mahallede sakinlerinden Ömer Ayhan ise 40 yıldır mahallede ikamet ettiğini söyledi. Ayhan, "Kışın o kadar çok su olurdu ki, kanaldan dışarı taşardı. Şimdi su yok, içinde sinek, ot, çöp var. Kanalda su akmayacaksa temizlenmesini istiyoruz" dedi.

Sulama kanalının yakın sınırından geçtiği Esentepe Mahalle Muhtarı Bekir Yılmaz da sulama kanalındaki kirlilik nedeniyle yaşadıkları sorunları anlattı. Yılmaz, "Sinekten şikayetçiyiz. Çok koku oluyor. İlaçlama yetmiyor. Köklü bir çözüm gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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