Antalya'da Kurşunlama Olayında 6 Şüpheli Tutuklandı

ANTALYA'da bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Saldırı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 11 Kasım günü saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi üzerinde bulunan bir iş yeri, kimliği belirsiz motosikletli tarafından kurşunlandı. Saldırı sonrası çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 3 adet tabanca şarjörü ile 40 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.