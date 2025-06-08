Antalya'da Kurban Bayramı Yoğunluğu: Sıcak Hava ve Kalabalık Sahiller

Antalya'da Kurban Bayramı Yoğunluğu: Sıcak Hava ve Kalabalık Sahiller
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Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Antalya'nın sahilleri turistler ve kent sakinleriyle doldu. Hava sıcaklığı 37 dereceye ulaşırken deniz suyu 25 derece ölçüldü. Konyaaltı sahilinde birçok kişi deniz keyfi yaparken, bazıları su sporları ve güneşlenme imkanı buldu.

Antalya'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde sahillere gelen kent sakinleri ve turistler, yoğunluk oluşturdu.

Kentte hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığı 25 derece ölçüldü, nem oranı ise yüzde 47'ye ulaştı.

Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen kent sakinleri ve turistler, Konyaaltı sahilini tercih etti.

Bazı vatandaşlar ve turistler, denize girmenin keyfini çıkardı, bazıları da su sporları yaptı.

Birçok tatilci, güneşlenmeyi tercih ederken bazıları da sahil bandındaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
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