Antalya'da Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Artırıldı

Antalya'da Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Artırıldı
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Antalya'da Kurban Bayramı öncesinde İl Jandarma Komutanlığı, trafik denetimlerini sıklaştırdı. Emniyet kemeri, alkol ve hız limiti kontrollerinin yanı sıra havadan denetimler de yapıldı. Yorgun sürücüler dinlendirilirken, gizli yolcu uygulaması ile otobüslerde kural ihlalleri takip edildi.

1)ANTALYA'DA KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ TRAFİK DENETİMLERİ ARTIRILDI

ANTALYA'da Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik denetimleri sıklaştırıldı. Kentin girişinde sürücülere emniyet kemeri, alkol ve hız limiti kontrolleri yapıldı. Havadan da cayrokopter destekli denetim gerçekleştirildi.

Döşemealtı ilçesi Kovanlık trafik kontrol noktasında jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi denetim yaptı. Ekipler, denetimlerde emniyet kemeri, hız limiti ve alkol kontrolü yaptı. Cayrokopter ile havadan görüntülenen denetimlerde, özellikle uzun yolda seyahat eden sürücüler üzerinde uykusuzluk ve yorgunluk belirtileri kontrol edildi. Yorgun olduğu tespit edilen sürücüler, trafik noktasında dinlenmeye alındı. Jandarma ekipleri bu sürücülere çay ikramında bulunarak dinlenmelerini sağladı. Dinlenmenin ardından sürücüler yolculuklarına devam etti.

OTOBÜSLERDE GİZLİ YOLCU UYGULAMASI

Ayrıca, gizli yolcu uygulaması kapsamında şehirlerarası yolcu otobüslerinde sivil kıyafetli jandarma personeli de görev aldı. Jandarma personeli, yolculuk süresince kural ihlallerini tespit ederek diğer ekiplere bilgi verdi. Denetimler sırasında jandarma ekipleri, sürücülere karanfil verip, iyi yolculuklar diledi.

Antalya'ya tatile gelen Serkan Alkan, "Biz zaten emniyet güçlerinden memnunuz. Her zaman yollardayız işimiz gereği. Denetimler çok güzel. Denetimlerin sıkı olması dikkatli davranmamızı sağlıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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