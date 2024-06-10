Antalya'da Kurban Bayramı öncesi market denetimi yapıldı

Antalya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi bazı zincir market şubelerinde etiket ve haksız fiyat artışına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Konyaaltı ilçesindeki bir markete giren ekipler, temel gıda, manav, bakliyat, şarküteri, temizlik ve ihtiyaç malzemelerinin etiket ve kasa fiyatlarını inceledi.

Reyonlardan aldıkları ürünlerin etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını kontrol eden ekipler, meyve-sebzelerin menşei ve geliş fiyat bilgisini de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol etti.

Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, gazetecilere, Kurban Bayramı süresince ekiplerinin marketlerde etiket ve haksız fiyat artışına yönelik denetimlerini sürdüreceklerini söyledi.

Vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumak için 5 ekibin, her gün denetim yaptığını anlatan Özşahan, "Ekiplerimiz marketlere girince tüm reyonları geziyor, etiketin olup olmadığına ve kasa ile raf fiyatlarının uyuşup uyuşmadığına bakıyor. Bir ürünün reyondaki fiyatı ile kasadaki fiyatlarını karşılaştırıyoruz. Künyesine bakıyoruz, nereden gelmiş, kaça alınmış ve kaça satıldığına kadar her şeyine bakıyoruz. Kurallara uymayanlara 2 bin 200 lira cezai yaptırımı var. Günlük olarak 100'ün üzerinde firma denetliyoruz."

Özşahan, bütün ihbarları değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.