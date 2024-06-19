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Antalya'da Kurban Bayramı'nda Sahiller Yoğunluk Oluşturdu

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Antalya'da Kurban Bayramı'nın son gününde vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Yurt dışından ziyaretçilerin yanı sıra yerli turistler de Konyaaltı ve Lara plajlarını doldurdu. Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının ise 29 derece olduğu kentte tatilciler denize girerek serinledi.

Antalya'da, Kurban Bayramı'nın son gününde vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Yurt dışından ziyaretçilerin yanı sıra Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya'ya gelen yerli turistler, sabahın erken saatlerinden itibaren Konyaaltı ve Lara plajlarını doldurdu.

Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının ise 29 derece ölçüldüğü kentte, Konyaaltı sahiline gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları güneşlenmeyi tercih etti.

Tatilciler, serinlemek için sık sık denize girdi.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Konyaaltı Antalya Hava Durumu Turizm Yaşam Güncel Haberler

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