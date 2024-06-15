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Antalya'da Kurban Bayramı arifesinde canlı hayvan pazarlarında satışlar devam ediyor

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Antalya'nın Kepez ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarında, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden getirilen büyük ve küçükbaş hayvanlar alıcılarını bekliyor. Satıcılar, kurbanlık hayvanlarını 15-25 bin lira arasında satışa sunuyor.

Antalya'da Kurban Bayramı arifesinde canlı hayvan pazarlarında satışlar devam ediyor.

Kepez ilçesi Varsak bölgesinde kurulan canlı hayvan pazarında, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden getirilen büyük ve küçükbaş hayvanlar alıcılarını bekliyor.

Küçükbaş satıcısı Şevket Tekerli, AA muhabirine, 30 küçükbaş koyununun olduğunu söyledi.

Hayvanlarının tamamını sattığını belirten Tekerli, "Kendim özel beslediğim için biraz farklı oluyor, küspe yedirmediğim için kurbanlarımda herhangi bir koku olmuyor. O yüzden benim müşterilerim hazır. Kurbanlıkların satışı 15-25 bin lira arasında değişiyor." dedi.

Tekerli, satışların geçen seneye göre çok hareketli olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Türkiye Antalya Kepez Hayvan Hakları Tarım Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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