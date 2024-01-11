Antalya'da kurallara uymayan 85 elektrikli skuter sürücüsüne ceza yazıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, turizmin ve trafiğin yoğun olduğu yollarda yol üzerine ya da kaldırımlara park ederek yaya ve motorlu trafik güvenliğini tehlikeye sokan elektrikli skuterlara yönelik denetimler yaptı.

Denetimlerde kural ihlali yapan 85 elektrikli skuter kullanıcısına ceza yazılıdı.

Ayrıca elektrikli skuterlar da trafikten men edildi.