Antalya'da kural ihlali yapan sürücüler, hava destekli denetimlerle tespit edildi - Haberler

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Antalya'da kural ihlali yapan sürücüler, hava destekli denetimlerle tespit edildi

AA - Oktay Özden - Güncel
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Antalya'da kural ihlali yapan sürücüler, hava destekli denetimlerle tespit edildi

Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimlerinde 82 sürücüye para cezası uygulandı.

Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimlerinde 82 sürücüye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin helikopter ve drone destekli trafik kontrolleri devam ediyor.

Son bir hafta içinde farklı noktalarda ve değişik zamanlarda trafik ekiplerince havadan helikopter ve drone destekli emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık, hatalı sollama denetimleri yapıldı.

Kontrollerde, kural ihlalinde bulunduğu belirlenen 82 sürücüye idari para cezası uygulandı. Ayrıca, yaşam tüneli eğitim çadırında 140 araç ve 445 yolcu olmak üzere 585 yol kullanıcısına eğitim verildi.

AA / Oktay Özden - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Antalya, Drone, Güncel, Haberler

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