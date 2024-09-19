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Antalya'da Kriz Geçiren Sürücü Kaza Yaptı

Antalya'da Kriz Geçiren Sürücü Kaza Yaptı
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Antalya'da seyir halindeyken kriz geçiren 27 yaşındaki sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle refüjdeki levhaya çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü araçtan çıkartarak hastaneye kaldırdı.

ANTALYA'da seyir halindeyken kriz geçiren sürücü Makbule A.'nın (27) otomobili, refüjdeki levhaya çarptı. Kaza yapan sürücü, ekipler gelene kadar otomobilden çıkmadı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde 07 BRD 544 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Makbule A., direksiyon başında kriz geçirip, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüj üzerinde bulunan levhaya çarparak durabildi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, otomobilin içerisinden kendi isteğiyle çıkmayan sürücüye müdahalede bulunmazken, sağlık ekibi sürücüyü otomobilden çıkartarak ambulansta ilk müdahaleyi yaptı. Makbule A., Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik ekiplerinin tutanak tutmasının ardından, otomobil refüjden çekilerek yol trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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