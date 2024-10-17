Antalya'da Kreşte Yangın: Öğrenciler Güvenli Şekilde Tahliye Edildi
Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir kreşte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Öğrenciler, öğretmenleri tarafından güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kreşte çıkan yangın söndürüldü.
Teomanpaşa Mahallesi, 2202 Sokak'ta özel bir kreşin mutfak kısmındaki priz yanmaya başladı.
Öğretmen ve görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirip içerideki öğrencileri kısa sürede dışarıya çıkardı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, kreş çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Öğrenciler itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sınıflarına geri alındı.