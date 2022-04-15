Antalya'da kovaladığı kişiyi pompalı tüfekle ağır yaralayan zanlı yakalandı

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde kovaladığı kişiyi pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan şüpheli, Alanya'da gözaltına alındı.

Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün markete sığındığı esnada pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan Burhanettin Limoncu'nun (40) Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Saldırıyı gerçekleştiren B.S'yi (19) yakın takibe alan polis ekipleri, otomobille kaçan zanlıyı Alanya ilçesinde yakaladı. Serik'e getirilen şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Limoncu'nun, eşinden ayrı yaşayan Z.U. (39) ile evlilik hazırlığı yaptığı, kiraladıkları eve eşya taşırken annesi Z.U'nun evlenmesini istemeyen oğlu B.S. tarafından pompalı tüfekle vurulduğu öğrenildi.

B.S, Kökez Mahallesi'nde kiraladıkları eve eşya taşıyan Burhanettin Limoncu'yu dün pompalı tüfekle kovalamış, dükkana sığındığı sırada birkaç el ateş ederek ağır yaralamıştı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.