Antalya'da koşarak yolun karşısına geçen 2 çocuğa otomobilin çarptığı anlar kamerada

Otomobilin çarptığı iki çocuk metrelerce savruldu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde koşarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 çocuğa otomobil çarptı. Çocuklardan birisi ağır yaralanırken kazanı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Serik ilçesi, Yeni Mahalle, D- 400 Karayolu üzerinde saat 11: 00 sıralarında meydana geldi. 62 AAE 488 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 çocuğa çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince, 10 yaşındaki Emrullah Boztepe ve Mahir Çiçek, hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Çocukların araçların arasından geçerken en sağdan gelen otomobilin çarpması sonucu sürüklendiği anlar görüntülerde yer aldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, durumu ağır olan Emrullah Boztepe, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

"İlk kaza değil"

Olay sonrası sürücüyü ve eşini sakinleştirdiğini ve iş yeri önünde üçüncü kez buna benzer kazalar yaşandığını belirten oto galericisi Selami Kurulmaz, " Saat 11: 00 sıralarında su satan çocuklardan biri karşıdan karşıya geçerken gelen araç görmeyerek çarptı. Ondan sonra biz dışarıya çıktık, araç sahibi ve eşi araçtan indi. Biz onları sakinleştirmeye çalıştık. Diğer vatandaşlarda çocukla ilgilenmeye başladı. Ambulansı aradım. Çocuğun durumu ağır kafasından bir darbe almıştı. Sağlık ekipleri hemen çocuğu alıp Serik Devlet Hastanesine kaldırdı. Bu olay burada ilk defa değil, trafik yoğun. Gördüğümüz üçüncü kaza, yetkililerden bu konuda bir an önce önlem almasını istiyoruz" diye konuştu.