Antalya'da Korsan Taşımacılık Yapan Taksiciler Gözaltına Alındı

ANTALYA'da, otel müşterilerini havalimanına götüren minibüsü 'korsan taşımacılık' yaptığı gerekçesiyle durdurup evrakını kontrol etmek isteyen 2 taksici, gözaltına alındı.

Bir turizm acentesine bağlı çalışan E.K., otelden aldığı müşterileri minibüsüyle havalimanına götürürken, taksileriyle aracın önünü kesen Y.E.G. (24) ile Ş.Ç. (26), korsan taşımacılık yaptığı iddiasıyla araç sürücüsünün evrakını kontrol etmek istedi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen trafik ekipleri, E.K.'nın yolcu taşıma belgesinin olduğunu, acenteye bağlı müşterilerini taşıdığını ve herhangi bir olumsuz durumunun bulunmadığını belirledi. E.K., 2 taksi şoföründen şikayetçi oldu.

Haklarında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'iş ve çalışma hürriyetinin ihlali' suçundan işlem başlatılan taksiciler Y.E.G. ve Ş.Ç., gözaltına alındı.