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Antalya'da korsan taşımacılık yapan 61 araç sürücüsüne ceza yazıldı

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Antalya'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan taşımacılık ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 61 araç sürücüsüne ceza uyguladı ve araçları trafikten men etti.

Antalya'da korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 61 araç sürücüsüne ceza yazıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde korsan taşımacılık ile mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, korsan taşımacılık yapan 61 sürücüye ceza uygulanırken araçlar da trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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