Antalya'da Korsan Taksicilik Yapan 2 Kişi Yakalandı

Antalya'da korsan taksicilik yapan 2 kişi, müşteri kılığına girip taksiye binen polis ekiplerinin havadan ve karadan takibi sonucu yakalandı. Toplamda 40 bin liranın üzerinde ceza uygulanan iki sürücünün aracı 60 gün trafikten men edildi.

Antalya Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Konyaaltı ilçesinde korsan taşımacılık yapan araç ve sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Müşteri kılığına giren ekipler, korsan taksileri arayıp müşteriymiş gibi araca bindi. Bu sırada diğer ekipler söz konusu araçları hem kara yoluyla hem havadan dron ile takip etti. Bir süre sonra ise araçlar resmi ekipler tarafından durdurulurken, müşterilerin polis olduğu anlayan korsan taksiciler neye uğradığını şaşırdı.

Ceza yağdı

Sürücü A. T.'ye korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle 20 bin 342 TL ve muayenesi geçmiş araç kullanmaktan 951 lira olmak üzere 21 bin 293 TL, diğer sürücü T.T.'ye de korsan taşımacılıktan 20 bin 342 TL, ehliyet kemeri takmamaktan 436 TL, sürücü belgesi bulundurmamaktan 951 TL olmak üzere toplam 21 bin 729 TL ceza uygulandı. Her iki araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

"Yaptığımın yasal olmadığını biliyorum ama ne yapayım"

Emlak işinde işlerinin iyi gitmediğini ve daha önceki gazetecilik mesleğinden aldığı hakaret davalarının siciline işlediği için iş bulamadığını belirten A.T., "3 cezam kaldı, onlar neden silinmedi bilmiyorum. Basın yoluyla hakaret suçları, sicilimde tehdit olarak gözüküyor. Ama hayatımda tehditle ilgili hiçbir suç işlemedim. İzmit'ten Antalya'ya yerleştikten sonra emlak ofisi açtım. Maliye sürekli ceza kesti, ev sahibim, dükkan sahibim kira fiyatlarını arttırdı. En son çareyi korsan taksi yapmakta buldum. Resmi olarak bir işe başvuramıyorum, çünkü sabıkalıyım. Yaptığımın yasal olmadığını biliyorum, ben haksızım ama beni buraya getiren nedenleri araştırırsak eğer kimin haklı olduğu ortaya çıkar. Emlak işim de iyi gitmedi. Şu anda bu iş dışında başka bir gelirim yok. Ne yapayım, eve ekmek götürmem lazım" dedi. - ANTALYA