Antalya'da Korsan Taksicilere Ceza Kesildi
Antalya'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde korsan taksicilik yapan kişilere ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korsan taksiciliğin önlemesine yönelik 1-21 Ocak tarihlerinde çalışmalar yaptı. Uygulamalarda, korsan taksicilik yaptığı tespit edilen 128 sürücüye ceza kesildi.
Antalya'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde korsan taksicilik yapan kişilere ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korsan taksiciliğin önlemesine yönelik 1-21 Ocak tarihlerinde çalışmalar yaptı.
Uygulamalarda, korsan taksicilik yaptığı tespit edilen 128 sürücüye ceza kesildi.