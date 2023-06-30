Antalya'da Korkunç Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Hakan Köçeber'in kullandığı 07 AYC 350 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp önce aydınlatma direğine ardından Veli Doğru idaresindeki 09 AHS 310 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Köçeber'in otomobili, 20 metre savruldu. Doğru ile aynı yönde ilerleyen Faruk Kaplan idaresindeki 07 FF 701 plakalı otomobil de kaza sonucu savrulan parçalardan etkilendi.

Görgü tanığı Faruk Kaplan, "Kendi yolumda gidiyordum. Otomobillerden biri, direğe çarptıktan sonra benim ile aynı yönde giden otomobile çarptı. O otomobillerden gelen parçalar benim otomobilime çarptı" dedi. Nuran Özçelik ise "Çok süratli gidiyordu. Telleri aşarak buraya geldi. Sesi duyar duymaz buraya geldim. Bir baktım önde genç bir kız, nabzını kontrol ettiler ama atmıyordu. Bir de erkek yanında yatıyordu. Öyle bir ses oldu ki bomba patladı sandık" diye konuştu.