Antalya'da köpek saldırısına uğrayan kişi yaralandı Antalya'nın Serik ilçesinde, komşusunun emanet bıraktığı köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı. Antalya'nın Serik ilçesinde, komşusunun emanet bıraktığı köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı. Gebiz Mahallesi'nde yaşayan Bekir Koç, bir süreliğine evden ayrılan komşusunun emanet bıraktığı kangal cinsi köpeği beslemeye başladı. Köpeğin saldırısına uğrayan Koç, boynundan, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Sağlık ekibi, ilk müdahalesi yapılan Koç'u Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk etti. Köpek ise Serik Belediyesi ekiplerince hayvan barınağına götürüldü. AA / Servet Tümer - Güncel Antalya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Antalya'da köpek saldırısına uğrayan kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.