Antalya'da köpek saldırısına uğrayan kişi yaralandı - Haberler

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Antalya'da köpek saldırısına uğrayan kişi yaralandı

AA - Servet Tümer - Güncel
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Antalya'da köpek saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, komşusunun emanet bıraktığı köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, komşusunun emanet bıraktığı köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Gebiz Mahallesi'nde yaşayan Bekir Koç, bir süreliğine evden ayrılan komşusunun emanet bıraktığı kangal cinsi köpeği beslemeye başladı. Köpeğin saldırısına uğrayan Koç, boynundan, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Sağlık ekibi, ilk müdahalesi yapılan Koç'u Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk etti.

Köpek ise Serik Belediyesi ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.

AA / Servet Tümer - Güncel

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