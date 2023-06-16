Antalya'nın Manavgat ilçesinde işyerini bekleyen Rottweiler cinsi iki köpek hırsızlar tarafından çalındı. Köpeklerden bir tanesinin çalınma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, köpeği çalınan Cengiz Nasır, 'Hırsızlar hırsızlık yapılmaması için bekleyen köpeği bile çaldılar' diyerek yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

Antalya'da köpek hırsızlığı kamerada... Otomobille geldi, iş yerinin önündeki köpeği araca bindirip uzaklaştı

Köpeği çalınan Cengiz Nasır : "Hırsızlar hırsızlık yapılmaması için bekleyen köpeği bile çaldılar"

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde işyerini bekleyen Rottweiler cinsi iki köpek hırsızlar tarafından çalındı. Köpeklerden bir tanesinin çalınma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, köpeği çalınan Cengiz Nasır, "Hırsızlar hırsızlık yapılmaması için bekleyen köpeği bile çaldılar" diyerek yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

Olay, Sanayi Mahallesi 2037 sokak üzerinde bulunan işyerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; işyerinin önüne kırmızı bir otomobille gelen kişi ya da kişiler, işyerini bekleyen Rottweiler cinsi köpeği önce yanlarına çağırarak sevdi. Ardından ise otomobilin arka kapısına koyarak hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yapılan incelemede aynı işyerinin yakınında bulunan başka bir köpeğin de hırsızlar tarafından çalındığı üzerinde duruluyor.

"Köpeğimiz 1 yaşında bekçi, koruma köpeği ve hamileydi"

Sabah işyerine geldiğinde köpeğinin olmadığını belirten Hüseyin Biricik, önce köpeğinin gezintiye çıktığını düşündüğünü belirterek "Saatlerce gelmeyince işyerimizin güvenlik kamerasını izlemeye başladık, Güvenlik kamerasında kırmızı bir otomobilin geldiğini, otomobilden inen şahsın köpekle bir süre oyalandıktan sonra köpeği kucaklayıp otomobilin arka koltuğuna atarak ayrıldığını gördük. Bu şahsı daha sonra birkaç kez çevrede aracıyla gördük. Sanırım burada yaşanan köpek hırsızlığı olaylarını bu şahıs gerçekleştiriyor. Köpeğimiz 1 yaşında bekçi, koruma köpeği ve hamileydi. Görenlerin veya yerini bilenlerin haber vermesini bekliyoruz" dedi.

"Hırsızlar hırsızlık yapılmaması için bekleyen köpeği bile çaldılar"

1 hafta önce köpeği kaybolan komşu esnaf Cengiz Nasır ise geçen hafta köpeğinin ortadan kaybolduğunu belirterek "Köpeğimin kendisinin kaçmış olabileceğini geri geleceğini düşünüyordum. Ne var ki komşumuzun aynı cins köpeği kaybolunca benim köpeğimin de çalındığını anladım. Köpeğimizi, işyerimizden geceleri hırsızlık olmaması, işyerimizin önünde tamir için bekleyen araçlardan yakıt çalınmaması için bulunduruyoruz. Hırsızlar hırsızlık yapılmaması için bekleyen köpeği bile çaldılar" dedi.