Antalya'da köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyen sürücü aranıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyen sürücü aranıyor

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyen sürücü aranıyor

Antalya'da polis ekipleri, kamyonetinin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götüren sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da polis ekipleri, kamyonetinin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götüren sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde kent merkezinde kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün kamyonetinin arkasına iple bağladığı köpeği sürükleyerek götürdüğü görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Ekiplerin, plakası belirlenen kamyonetin sürücüsünün yakalanması için araştırma yaptığı bildirildi.

Bir kişinin cep telefonu kamerasıyla çekerek sosyal medyada paylaştığı görüntüde, kamyonetin arkasına bağlı köpeğin gitmemek için direndiği ve bir süre sonra yerde sürüklenmeye başladığı yer alıyor.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title