Antalya'da kooperatif binasında kumar oynatan 2 kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Antalya'nın Alanya ilçesinde kooperatif binasında kumar oynattığı öne sürülen 2 kişi yakalandı, 8 kişiye idari para cezası uygulandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde kooperatif binasında kumar oynattığı öne sürülen 2 kişi yakalandı, 8 kişiye idari para cezası uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kumar oynatılan iş yerleriyle ilgili çalışma başlattı. Ekiplerce, kooperatif faaliyeti yürütülen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynamada kullanılan çok sayıda pul ve kağıtlar ile bir miktar para ele geçirildi. İş yeri sorumlusu Y.Ş.B. ve N.F. gözaltına alındı, kumar oynayan 8 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası kesildi. Mekanda bulunan 44 kişiden 1'i güvenlik sorgulamasında "silahlı tehdit" suçundan arandığı belirlenerek, gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Antalya Alanya Güncel Haberler

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