Antalya'da Kontrolsüz Kavşakta Halk Otobüsü ile Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı

Antalya'da Kontrolsüz Kavşakta Halk Otobüsü ile Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde halk otobüsü ve minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıları araçlardan çıkardı.

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde halk otobüsü ile minibüsün kontrolsüz kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs, park halindeki bir araca çarparak dururken, itfaiye ekipleri yaralıları araçlardan güçlükle çıkardı.

Kaza, Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 138 Sokak'ta meydana geldi. İbrahim Ö. (32) idaresindeki 07 AU 0384 plakalı halk otobüsü ile Irak uyruklu Hamza C.'nin kullandığı 42 BAE 316 plakalı minibüs kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan halk otobüsü, park halindeki 16 ADZ 024 plakalı araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan yolcular, kendi imkanlarıyla çıkarken, otobüs şoförü İbrahim Ö. ile minibüste bulunan Hamza C.'nin eşi ve kız kardeşi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yaralı otobüs şoförünü çıkarabilmek için camları kırmak zorunda kaldı.

Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Hamza C. ise hastaneye götürülen eşi ve kız kardeşinin yanından bir an ayrılmadı ve onları sakinleştirmeye çalıştı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kazayı yara almadan atlatan minibüs sürücüsü Hamza C. "Otobüs, bir anda hızlı şekilde geldi ve bize vurdu. Olayı tam hatırlamıyorum. Ben otobüsten önce yola çıktım. Aracım daha öndeydi. Eşimle kardeşim yaralandı. Durumları iyi" dedi.

Kaza anında otobüste olan Karina Mukhamedkhanova, "Telefona baktığım için kaza anını görmedim. Otobüs hızlı gitmeye başlamıştı. Bir anda kaza oldu. Herkes korktu, otobüsteki çocuklar ağlamaya başladı. Ben de düştüm çarpmanın şiddetiyle" diye konuştu.

'BU BÖLGEYE HEM KASİS HEM DE IŞIK KOYULMALI'

Kazanın gürültüsüyle hemen olay yerine geldiklerini belirten Mustafa Egeli, "Önce büyük bir fren sesi, sonra çarpma sesi geldi. Otobüs durabilmek için park halindeki araca çarptı. Bu kavşak çok sıkıntılı. Bu kavşakta 5'inci trafik kazası. Bu bölgeye hem kasis hem de ışık koyulmalı. Eğer kaldırımda bir çocuk olsaydı çok kötü sonuçlar olurdu. Bu bölgede önlem alınmalı" dedi.

Haber: İrem GÜNEYBAZ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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