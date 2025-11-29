Antalya'da Kontrolden Çıkan Araç Bariyere Çarptı
Antalya'nın Serik ilçesinde, Mehmet Hakan Atik'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü kendi imkanlarıyla aracı terk etti.
Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, orta refüjdeki bariyerlere çarparak durdu.
İlçedeki D-400 karayolu sanayi mevkisinde Mehmet Hakan Atik (19) idaresindeki 07 YB 181 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan demir bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde maddi hasar meydana gelirken kazada sürücü kendi imkanıyla otomobilden çıktı.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel