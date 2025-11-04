Antalya'da Komşusunu Öldürmeye Çalışan Sanığın Yargılanmasına Devam

Antalya'da komşusunu elektrikli düzenek kurarak öldürmeye çalıştığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık S.K. (52) ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, daha önce verilen akli dengesinin yerinde olmadığı raporu üzerine mahkemece İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu belirten raporun dosyaya girdiği kaydedildi.

Söz verilen sanık S.K, öldürme kastının olmadığını savunarak "Korkutmak istedim, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan duruşma savcısı, yeni rapor doğrultusunda sanığın "Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Varlık Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katında oturan S.K. iddiaya göre 7 Ekim 2024'te komşusu Tezcan K.'nın (59) evini kapısına tiner dökerek ateşe vermişti.

Gözaltına alınıp tutuklanan S.K. "bipolar kişilik bozukluğu" raporu doğrultusunda 2 ay sonra tahliye edilmişti. 27 Aralık 2024'te, 2 metre uzunluğundaki tahtaya çivilerle elektrikli düzenek hazırlayan S.K, komşusu Tezcan K.'yı apartman merdivenlerinde yakalayarak, düzeneğin çivili kısmını göğsüne bastırarak akım vermişti.

Yaralanan kadın, çığlıklarını duyan komşuları tarafından kurtarılmış, polis tarafından gözaltına alınan S.K. tutuklanmıştı.